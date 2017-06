AL WEER VRIJDAG.

Reacties Van leden

Johan259 16 jun 2017 09:06 Ja, en een aangebakte mama ziet er niet leuk uit,,

heb een fijne dag en alvast een mooi weekend





Hehety 16 jun 2017 09:44

Doe vandaag maar wat je doen moet, want het wordt in het weekend weer warmer, zo niet heet.

Bette 16 jun 2017 10:08 Nee,zeg dat Johan,jij ook een goed weekend gewenst.





Bette 16 jun 2017 10:10

.en nee,die hitte hoeft voor mij niet

