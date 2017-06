Wat is het verschil? Een bezorgde vrouw ging naar haar gynaecoloog en zei: ' Dokter, ik heb een ernstig probleem en heb uw hulp dringend nodig! Mijn baby is nog niet eens 1 jaar oud en nu ben ik alweer zwanger. Ik wil geen kinderen zo kort achter elkaar.'





Dus de dokter zei: 'Ok en wat wilt u dan dat ik doe?'





Ze zei: ' Ik wil dat u mijn zwangerschap beŽindigd, en ik reken er op dat u mij helpt.'





De arts dacht er even over na, en na een ogenblik stilte zei hij tot de vrouw: ' Ik denk dat ik een betere oplossing voor uw probleem heb. Het is ook minder gevaarlijk voor u.'





Ze glimlachte, er van uitgaande dat de arts haar verzoek ging inwilligen





Vervolgens ging hij verder: 'nou, ziet u, om te bewerkstellingen dat u niet voor 2 baby’s tegelijk hoeft te zorgen stel ik voor om de baby die u nu in uw armen heeft te doden. Op deze manier kan uw lichaam goed uitrusten voor dat u van de andere baby bevallen gaat. Als we toch ťťn van de baby’s gaan doden, maakt het niet uit welke van de twee het is. En er is ook geen enkel risico voor uw lichaam als u er voor kiest de baby in uw armen te doden.'





De dame was geschokt en zei: ' Nee dokter! Wat vreselijk! Het is een misdaad om een kind te doden!'





'Helemaal mee eens', antwoordde de arts. 'Maar u leek er geen probleem mee te hebben, dus ik dacht misschien is dit dan de beste oplossing.'





De arts glimlachte, realiserende dat hij zijn punt had gemaakt.





Hij overtuigde de moeder ervan dat het geen verschil maakt in het doden van een kind dat al is geboren en een kind dat nog steeds ongeboren in de baarmoeder zit. De misdaad is hetzelfde!





Samen kunnen wij helpen om kostbare levens te sparen!





Liefde zegt, 'Ik offer mezelf op voor het welzijn van de andere persoon.' Abortus zegt, 'Ik offer de andere persoon op voor het welzijn van mezelf.'