Een goede morgen allen

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 17 jun 2017 09:56 Ja hoor,heerlijk op je eigen manier de dag invullen.

Heb veel plezier.

Bette.





Johan259 17 jun 2017 10:08 Zo is dat ,dan breekt het lijntje ook niet

















Ofsen 17 jun 2017 10:32 Het wordt erg warm, dus gaan we het hele weekend op de fiets de natuur in. goed weekend.





Johan259 17 jun 2017 10:40 Mooi werk ofsen ,

als het te heet wordt duik ik de bossen in