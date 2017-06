Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Plassen in zwembad kan heel gevaarlijk zijn Bij deze zomerse temperaturen en met de vakantie in het verschiet, zoeken vele mensen verkoeling met een frisse duik in het zwembad. Wanneer sommigen onder ons moeten plassen, kijken ze er soms tegenop om uit het zwembad te gaan om het sanitair op te zoeken en laten ze de urine in het zwembad vloeien.





Dit is echter schadelijk voor uw eigen gezondheid en ook voor die van de andere badgasten. Dat blijkt uit een studie van Ernest Blatchley van de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. In zijn onderzoek, dat gepubliceerd werd op de website Popular Science, komt Blatchley tot de conclusie dat de chloor die in het zwembad zit voor een chemische reactie zorgt met de zuren die vrijkomen wanneer er in het zwembad wordt geürineerd. Door deze reactie ontstaan stikstoftrichloride en chloorcyaan en dit kan ademhalingsproblemen zoals astma en last aan de luchtwegen veroorzaken. Denk dus twee keer na voor u tijdens uw zwempartijtje nog eens moet plassen! Bron:msn









Door Levendwater Toegevoegd op 17 jun 2017 om 13:50



Bette 17 jun 2017 14:33 Ja,dat geldt denk ik vooral voor kinderen en oude mensen die moeilijk hun plasje kunnen ophouden. Chloor is ook al niet gezond en de combinatie lijkt me ook niet prettig.

Goed in de gaten houden,vooral de kinderen,denk ik.