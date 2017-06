Reacties Van leden

Bette 18 jun 2017 10:13 K Las dit in een blad en vond het heel aandoenlijk. De verzorgster zei nog""Daar doe je het dus allemaal voor,voor de liefde die je terug krijgt.""

Heb een mooie dag. Bette.





Marynote 18 jun 2017 10:27

Dat geldt zowel voor de patiënt als de verzorgster

Eens een moeder, altijd moeder.....















Bette 18 jun 2017 10:51 Ja, dat is zeker zo Mary.