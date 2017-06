Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Italie. Last-minute vakantie? Logeren bij Nederlanders. Buongiorno!



Lucertola Bed & Breakfast, al vele jaren een begrip in regio Le Marche, midden Italie. Kleinschalig met slechts 2 appartementen en 1 gastenkamer (alle voor 2 personen).

Sfeervol restaurant (goedkoop en verrukkelijk eten!) in middeleeuws dorpje op loopafstand (waarom zou u koken op vakantie?) en prachtige stranden aan de Adriatische zee op een half uurtje rijden.



Voor uitgebreide info over Lucertola en veel fraai fotomateriaal surf naar onze website. (www.lucertola.nl)

Wellicht tot ziens/arrivederci!



B&B LUCERTOLA

Dirk & Marijke



p.s.: check ook onze last-minute aanbiedingen!









Lucertola Bed & Breakfast. Appartementen bij Nederlanders in Italië, regio Le Marche Vakantiewoningen, appartementen en B&B bij Nederlanders in Italië

http://www.lucertola.nl







Door Federico Toegevoegd op 18 jun 2017 om 11:14



Federico toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.