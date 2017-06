De hitte..... op 18 juli is het een hitte van jewelste ..deze maand juni is zo ongeveer de warmste van deze eeuw...er zijn genoeg liefhebbers van deze warme zomer , maar al eens gedacht aan al de mensen die in de zorg werken in 3 ploegen nog wel , al eens gedacht aan de mensen die werken met gehandikapten in oude gebouwen waar het altijd drukkend warm is ...doe mijn petje af voor dat personeel . en wat te denken van verzorgingshuizen waar bejaarden wonen .ook deze oude gebouwen daar is meestal geen aerco..ook ik heb veel last van deze pokkehitten . en wat te denken van al de dieren in de wei , die niet genoeg te drinken krijgen ...gisteren zag ik boeren hun gras maaien je kon niets zien van al de stof die opdwarelde . veel gemeenten zijn de bermen aan het maaien .. er hoeft maar een klein vuurtje aan te flakkeren .en bam . dan is er weer een bosbrand , op de velden is het kurkdroog ,zal het weer gaan veranderen op de wereld ... we moeten zuinig zijn met water .maar het valt me op dat daar waar de mensen wonen in grote duren huizen daar staan de hele dag de watersproeiers aan ,,,, groeten mariet .