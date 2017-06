Volop nieuws uit Emmen het wordt weer gezellig in Emmen.





Hadden we afgelopen weekend "alles kids" zo'n 45 activiteiten voor de kinderen, komende weken gaat het weer leuker worden





vanaf 23 juni:





Barrel Food Truck Fest





De 3e editie van food truck festival in Emmen begint op 23 juni tot 25 juni 2017.





9 juli:





Full Colour festival





Het Full Colour Festival is een jaarlijks multicultureel festival in Emmen centrum, met muziek, dans en eten van over de hele wereld.





en ook 9 juli:





Topcompetitie Tijdrijden





In Emmen gaat de individuele vlakke tijdrit in de Topcompetitie plaatsvinden.





11 juli





Vlindermarkt





Dé vlooienmarkt en braderie in de zomer in het centrum van Emmen Vlinderstad met elke markt een gevarieerd activiteitenprogramma!





15 juli:





Color run





De Color Run is een FunRun van 5 kilometer door het centrum van Emmen waarbij je op meerdere plekken door Color kanonnen ondergedompeld wordt met diverse kleurpoeders.





ook 15 juli





Indian Summer Events





Een kleurrijk festival met onder andere keukens op wielen, artiesten en DJ's, wenstuin, dansers en vele ander leuke dingen!





en de weken erna, weer vele activiteiten