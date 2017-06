Het kloine Zaense sekreet Het kloine Zaense sekreet,



Pleetjes ware houten huisies,

hel erg kloin, nei echt niet grot

en ze stonde allegaar bai de mense

in de regel boven slot.



In de deur zat soms een hartje,

dat was wel een mooi gezicht,

zo kon je in buiten koike

en het gaf een beetje licht.



Vedder ware d'r pepiertjes,

zeg maar kloine endjes krant,

en die honge an een touwtje

in de regel an de wand.



Maar die toid die is nou over

en, dut is beslist gien mop:

je hewwe opheden van die boekies

en die hang je deer nou op.





auteur is Siem Haan