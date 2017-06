Voor briesje

Reacties Van leden

Briesje 21 jun 2017 15:29

Voel je je aangesproken?

Hoeft niet hoor, jij zet hier mooie dingen neer!

Gewoon mee doorgaan!

Johan259 21 jun 2017 15:38 Ik voel mij niet zo zeer aangesproken ,

het is in het algemeend bedoeld

















Briesje 21 jun 2017 15:48

Maar begrijp ik het nu goed dat als je zelf nooit een prikker plaatst je dan beter niet op geplaatste prikkers kunt reageren?

Dat is nieuw voor mij.

Johan259 21 jun 2017 16:02 In ieder geval niet zo negatief als dat je deed bij een prikker

















Briesje 21 jun 2017 16:03

Sorry, ik zal het nooit meer doen, 't zal wel in het weer zitten!



Johan259 21 jun 2017 16:06

Ja .wat een weertje he?















Briesje 21 jun 2017 16:09