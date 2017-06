Hitte! Annie M.G. Schmidt. PAS OP VOOR DE HITTE - Annie. M.G. Schmidt.





Denk aan juffrouw Scholten,

die is vandaag gesmolten,

helemaal gesmolten, op de Dam.

Dat kwam door de hitte,

daar is ze in gaan zitten

- als je soms wil weten hoe dat kwam.

Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!

Maar ze was ontzettend eigenwijs...

Als een pakje boter,

maar dan alleen wat groter,

is ze uitgelopen, voor het paleis.





Enkel nog haar tasje

lag daar in een plasje...

Alle kranten hebben het vermeld

op de eerste pagina.

Kijk het zelf maar even na.

Ja, daar staat het, kijk maar: DAME SMELT.





Die arme juffrouw Scholten...

helemaal gesmolten...

Als dat jou en mij eens overkwam...

Laten we met die hitte

overal gaan zitten...

maar vooral niet midden op de Dam.