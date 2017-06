Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





SPANNENDE TIJDEN. Er is nog weinig nieuws over Derk Bolt en zijn cameraman die kort geleden in Colombia verdwenen. Zij waren daar voor t programma"'Spoorloos""Waarschijnlijk is de ELN verantwoordelijk,een guerillabeweging,maar het is niet zeker. Hopelijk komen ze snel vrij. Fijne dag en zet een fles water naast je voor de hitte. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 22 jun 2017 om 09:05



Ofsen 22 jun 2017 09:56 Volgens mij moest de redactie van spoorloos toch weten dat het daar levensgevaarlijk is. een foutje dus, waar ze van moeten leren. hopelijk loopt dit goed af. alles hier is dicht tegen de hitte. niet normaal deze temperatuur.





Bette 22 jun 2017 10:13 Je zou inderdaad zeggen dat ze hadden moeten weten dat het daar gevaarlijk is,ze lopen al een tijdje mee.

Nu maar afwachten,het zijn geen lekkere jongens daar.

















Johan259 22 jun 2017 10:14 Goede morgen bette,

ik houd me er niet zo mee bezig,

het hoort bij het nieuws

wat je dagelijks hoort,

ik hoop dat ze gauw vrij komen,

maar dat hoop ik voor iedereen

die in zulke landen vast gehouden worden,

heb toch een mooie dag,

en let goed op je zelf met deze hitte





Bette 22 jun 2017 10:18

Fijne dag en ga niet hard lopen vandaag.

Natuurlijk Johan,hopen we voor alle onschuldigen dat ze vlug vrijkomen,maar als het zich dichtbij afspeelt treft het je meer.Fijne dag en ga niet hard lopen vandaag.















Johan259 22 jun 2017 10:24

maar velen worden vergeten.



ik was van plan om het heel rustig aan te doen vandaag

Ja, dat bedoel, deze kennen we,maar velen worden vergeten.ik was van plan om het heel rustig aan te doen vandaag