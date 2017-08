Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 20 aug 2017 13:21

Lijkt me echt leuk om eens te gaan bekijken René'.



Hehety 20 aug 2017 14:12

Prachtig, daar heen gaan zou mij zeker ook plezieren.















Petra1951 20 aug 2017 15:11 Ik zou er ook wel eens een kijkje willen nemen.





Jjacqueline 20 aug 2017 15:31

Wie wat bewaart heeft wat, zal ze gedacht hebben!















Ofsen 21 aug 2017 10:08 Bette. met dochter. is niet ver van hier. wel afspraak maken. zie haar weblog. dank allemaal. fijne dag. zon schijnt hier.





Hanna45 21 aug 2017 11:32 Heerlijk om al die spullen terug te zien!