Lekker nog even gefiets vandaag

Briesje 20 aug 2017 23:54

Dat heeft mooie foto's opgeleverd!

Wat leuk die lange schaduw en wat een prachtig gebied om te fietsen.Dat heeft mooie foto's opgeleverd!



Pluk 21 aug 2017 09:04 Heerlijk rustgevend!

















Hehety 21 aug 2017 09:06

Hier kan ik van smullen. Prachtige foto's en prima fietsweer. Het kon niet beter. Heb een fijne dag.



Bootsman 21 aug 2017 09:15 Mooi fotos van je fiets tocht!!.



Gr, Ron.

















Jjacqueline 21 aug 2017 11:27 het is er heerlijk, ik kwam er graag, en nu nog steeds, als is het minder frequent , maar daarom dubbelop genieten!!Dank voor jouw reactie!

Briesje...laagstaande zon, lange schaduwenhet is er heerlijk, ik kwam er graag, en nu nog steeds, als is het minder frequent , maar daarom dubbelop genieten!!Dank voor jouw reactie!



Jjacqueline 21 aug 2017 11:36 ...meestal komt er dus van mijn plannetje niet zo veel meer...mja, het gebied is dan al genoeg geweest voor alle zintuigen, die zijn dan dik tevreden!

Pluk...ja joh , het is meestal zo dat ik speciaal om rijd , om door dit uiterwaardengebied te kunnen rijden als ik naar het centrum moet....er zit 1 gevaar aan...als ik afstap, dan wordt het meestal moeilijk om weer op te stappen, en door te fietsen......meestal komt er dus van mijn plannetje niet zo veel meer...mja, het gebied is dan al genoeg geweest voor alle zintuigen, die zijn dan dik tevreden!















Jjacqueline 21 aug 2017 11:38 Hehety, ik ben na een behoorlijke zware zaterdag en zondag toch even op de fiets gestapt....juist om de accu weer op te laden...héérlijk!





Jjacqueline 21 aug 2017 11:43 Dank je wel Ron, het was zekers genieten!!