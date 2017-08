Een Konik-kind

Reacties Van leden

Pluk 21 aug 2017 09:02

En dit aantrekkelijke duo loopt zomaar in je achtertuin?

Wens je een fijne dag, groeten Pluk

Hehety 21 aug 2017 09:07

Dit is echt een plezier om naar te kijken.

Prachtige fotos van gemaakt,zeker mooi om te zien.

Gr,Ron.



Gr,Ron.





Mooie opnamen. zo aandoenlijk dat diertje.

















Prachtig. Gr. Teun





Bette 21 aug 2017 10:57

Wat een dot. Goed genomen.















Jjacqueline 21 aug 2017 11:50

Pluk....was het maar zo'n feestje...niet in mijn achtertuin, ik moet er een kwartiertje voor fietsen...en kom dan in dit uitwaardengebied....ik kom er al jaren,en ben er geheel in LOVE mee..alle seizoenen is het genieten...er lopen Konikpaarden en Gallowayrunderen....de paarden komen meestal even bij je kijken, als je vlakbij stopt, zeker de jonge hengsten....ze worden helaas gevoerd(ten strengste verboden, maar daar trekken mensen zich weinig van aan)maar kunnen daarom nog wel wat opdringerig gedrag vertonen....deze jonge hengst, was nieuwsgierig, even is dat leuk, maar zodra ze je jas gaan opeten of de fiets dan wordt het tijd om even wat afstand te nemen...maar deze bleef mij achtervolgen



Jjacqueline 21 aug 2017 11:52

Hehety,,,ik ben veel langer gebleven dan de bedoeling was...moest wel telkens mezelf en fiets verplaatsen...door een paar hardnekkige nieuwsgierige puberpaarden















Jjacqueline 21 aug 2017 11:54

Ofsen....zeker aandoenlijk zo'n veulen ,maar het hele kuddegedrag is fantastisch om te zien, en niets is zo rustgevend als er een boel rustig grazende paarden om je heen staan!!je ziet , ruikt en proeft de omgeving....zalig!!



Jjacqueline 21 aug 2017 11:55

Tteun en Bette, ja is zó mooi...ik heb het al tientallen keren meegemaakt, het verveelt mij nooit!!