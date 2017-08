Kunst met als thema het wonderlijke menselijk lichaam Als aanvulling op mijn vorige bericht...

Te zien in 'Het Depot'. Ik was echt verrast wat ik daar verleden week tegen kwam. De kunst, in samenspel met de museumgebouwen en de schitterende botanische tuinen, is een lust voor het oog.



Oh ja, detail, je mag er alle kunst aanraken. Leuk voor jong en oud :-)



https://www.kunststad.nl/kunstreis-museum-more-ruurlo-en-het-depot/



















