LANDHUIS VOOR 20 POND.! Sterk staaltje. In Engeland kon de eigenaar van een mooi landhuis geen koper vinden,hij vroeg 880.000 pond.Hij besloot toen lootjes te gaan verkopen van 2 pond en haalde daarmee 550.000 pond op( en dat was de aankoopprijs).Een vrouw sloeg de slag van haar leven en had voor 20 pond een landhuis.



Door Bette Toegevoegd op 21 aug 2017 om 12:33



