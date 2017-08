Greet is jarig.

Reacties Van leden

Gribou---Greet 24 aug 2017 15:39

Leuk om de dag na m'n verjaardag ook nog mooie kaarten en de felicitaties te krijgen .....duurt m'n verjaardag een beetje langer

( ik was 23 augustus jarig )



groetjes Greet

RheaB 24 aug 2017 15:42

Fijne dag toegewenst .



Vriendelijke groeten van RheaB

Gribou---Greet 24 aug 2017 15:53 @ RheaB



Dank je wel voor je felicitatie die vergezeld gaat met een prachtig boeket bloemen .

groet Greet