STUDENT. ""Student aan huis"" is net geweest. Sedert vorige week werden uit mijn naam diverse verjaarskaarten digitaal verstuurd en ik wist van niks. Mensen vroegen zich af waarom ik een kaart stuurde in Augustus,terwijl zij in Januari jarig waren Enfin,t geval opgeschoond en nu maar afwachten. ""BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 25 aug 2017 om 15:09



Briesje 25 aug 2017 16:04 Dat is zeker vreemd met die kaartjes Bette.

Ik heb wel eens van student aan huis gehoord, dat lijkt mij er handig in jou geval.

Gezellige dag verder.