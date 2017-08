Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Abstraherende kleine schilderijtjes 50cm x 50cm Hallo allemaal, graag wilde ik jullie twee nieuwe kleine schilderijen ( 50cm x 50cm ) tonen.

De schilderijtjes zijn abstraherend weergegeven en uitgevoerd in olieverf. De zijkanten zijn meegeschilderd.



Schilderijtje nr.1 heeft de titel: Ivoor, Bloed en Afrika.

Ik heb op dit schilderijtje de grote slachting van de olifant willen weergeven. Vandaar de gebroken slachttand en bloedrode wereldbol met daarin de contouren van Afrika.



Schilderijtje nr.2 heeft de titel: Stop Stierenvechten.

Via dit schilderijtje wilde ik een stierenhoorn gestoken door een rode stierenvechtersdoek, druipend van het stierenbloed, het walgelijke stierenvechten symboliseren.













Door Plainsindians Toegevoegd op 25 aug 2017 om 16:08



Plainsindians toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.