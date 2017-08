750 euro voor hertenkamp dankzij culinair festijn Bubbles and Bites Het culianire festijn Bubbles & Bites in Bloemendaal steunt elk jaar en goed doel. Dit jaar was het ''hertenkamp Bloemndaal''. Maar liefst 750 euro bracht de actie op. Het festijn duurt tot en met zondag 27 augustus. Voor meer info: zie de agenda van 50plusser.nl. #.WaEqZyirTIU" target='_blank'>http://www.50plusser.nl/?page=agenda&agendatab=&pn=0&event_id=1990#.WaEqZyirTIU

/>

http://www.hertenkampbloemendaal.nl/





Hertenkamp Bloemendaal | Hertenkamp Bloemendaal

http://www.hertenkampbloemendaal.nl/



Agenda - 50plusser.nl Agenda - 50plusser.nl

http://www.50plusser.nl/?page=agenda&agendatab=&pn=0&event_id=1990#.WaEqZyirTIU