Kleinkinderen Ik heb gisteren de kinderen gehad van mijn jongste zoon. Wat ze erg leuk vinden om te doen is spoorzoekertje. Ik geef ze stoepkrijt en zij zetten pijlen op de stoep om een route uit te stippelen en de anderen moeten je aan het einde gaan op zoeken, enorme pret dus. Later nog even met ze wezen zwemmen en pannekoeken gegeten, het was een leuke dag.