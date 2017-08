Een goede morgen allemaal.. Gisteren met Julia bij de ijzerboerderij hier in het dorp geweest. Ze kreeg een speurtocht en moest raden wat er gebeurde in die tijd.

Wanneer ze er niet uit kwam probeerde ik iets te hinten en als ze het er niet mee eens was zei ze:"Oma,niets verzinnen hoor!" Daarop antwoordde ik:"Toen ik in de ijzertijd leefde,deden ze het zo....."

Verzuchtend:"OMA!!!!!"

Kom ik even bij de kabinetsformatie........

Zouden ze net zo onhandig bezig zijn als bij deze E.H.B.O. hulp dienst???????

Wens jullie een dag