CCF Was ik donderdag in Leeuwarden

Maar voor de Franklinstraat 5 stond ineens alles stil

Want daar was ik jaren in de kost geweest

En dat was een feest

En liet ik helemaal alles gaan

Toen ik ook nog al die CCF gebouwen zag staan

Want het was daar dat mijn leven begon

En vanaf die tijd scheen de zon

Want ik had toen veel branie en nog meer lef

En had mijzel;f als aankomend monteur bij de CCF aangemeld

Om 40 jaar later daar weer weg te gaan

Dus hadden wij mekaar gevonden

En is mijn leven daar gemaakt