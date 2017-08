Tentoonstelling poppenhuizen REEUWIJK. In Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, Reeuwijk zijn vanaf zaterdag 2 september prachtige poppenhuizen te bewonderen.





Deze schitterende tentoonstelling wordt 2 september om 10.30 uur geopend doorJoke de Wit uit Hoofddorp en Martha Moro uit Bodegraven, eigenaressen van de poppenhuizen.





Een tentoonstelling met kleinigheden die bijzonder realistisch zijn. Speelgoed voor grote mensen met een kinderhart, of voor kinderen die graag groot willen zijn. Wie denkt aan een poppenhuis heeft misschien kinderspeelgoed in gedachten. Maar vroeger was dit vooral het domein van rijke dames, om mee te pronken.





Gluur in diverse kamertjes, keukentjes en winkeltjes van mevrouw Joke de Wit uit Hoofddorp. De bewoners lijken elk moment thuis te kunnen komen.





De grote hobby van Mevrouw Martha Moro uit Bodegraven is het zelf maken en aankleden van poppenhuizen.





Huizen, winkels, keukens en meubels werden tot in detail in het klein nagemaakt. Poppen kregen echte kleding. Van ondergoed tot jurk, in de meest fraaie stoffen net als grote dames.





U bent van harte welkom in het museum. De tentoonstelling is te zien van 2 september tot en met 26 november 2017.





Breng ook gelijk een bezoek aan onze vaste collectie.





Openingstijden:





zaterdag 10.00 – 17.00 uur





zondag 13.00 – 17.00 uur





Toegangsprijzen:





volwassenen: 4,00





kinderen tot 12 jaar: 2,50





kinderen tot 4 jaar en donateurs: gratis





Voor groepen kunt u, op afspraak, ook terecht op andere dagen.





Voor meer informatie: www.streekmuseumreeuwijk.nl