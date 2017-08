Reacties Van leden

Hehety 27 aug 2017 11:42

Deze kon nog geplaatst worden.



Jdonders 27 aug 2017 11:55 Hoop dat het mee zal vallen. We kunnen je puzzels niet zo lang missen hoor !



Is het boek net zo spannend als de films? Heb er diverse gezien.



Prettig verblijf in de tuin.

















Briesje 27 aug 2017 12:11

Dan maar hopen dat de ingreep van je pc succesvol is!

Ik zal duimend op je terugkeer wachten!

