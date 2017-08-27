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ZONDAG ONBESTENDIG

BEST MOEILIJK WAT JE AAN MOET.DAN BEWOLKT EN DAN STRALENDE ZONNESCHIJN.OP DE FIETS IS HET TOCH FRISJES AL ZIE IK DE MEESTE MENSEN IN EEN KORTE MOUW SHIRTJE DRAGEN.
ER IS FEEST IN HET PARK, AMATEURS TREDEN OP EN ALLERLEI LEUKE TENTJES MET ZELFGEMAAKTE DINGEN.WAS GOED GEORGANISEERD .IK HEB ALLEEN LEKKERE DINGEN GEKOCHT .AAN BEELTJES EN ANDERE PRULARIA HEB IK GEEN BEHOEFTE MEER.OF HET MOET ERG MOOI ZIJN DAN GA IK ER NOG WEL VOOR.MEESTAL VERGAAP IK ME ER EEN DAG AAN EN DAARNA WEET IK BIJ GOD NIET WAT IK MET DIE BEESTJES AAN MOET.DUS NAAR DE KRINGLOOP.HET IS ECHT PRETTIG NIET MEER ZO VEEL TE BEZITTEN. IK HEB NOG EEN DOOS SCHILDERIJEN.NIET ALLES IS VERKOOPBAAR ZOVEEL MENSEN SCHILDEREN TEGENWOORDIG.IK HEB BEST GOED VERKOCHT MAAR HEB GEEN ZIN MEER OM TE EXPOSEREN.LEVERT MEESTAL DE VERKOOP VAN 3A4 STUKS OP.MENSEN HOUDEN JAREN DE ZELFDE SCHILDERIJEN IN HUIS.IK GA NOG EVEN EEN FILMPJE KIJKEN EN DAN ETEN.LIEVE GROET EVITA



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Door Evita57  
Toegevoegd op 27 aug 2017 om 17:16
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Bette  
27 aug 2017 17:37
Ja,een beetje opruimen hoort er bij Evita,anders krijg je zo,n hoop troepjes. Wel leuk dat er feest is,altijd gezellig,zeker als er een zonnetje schijnt.
Fijne avond.
Bette.



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