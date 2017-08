Past u even op mijn koffer. Zaterdag waren we op het centraal station van Utrecht. Even koffie drinken op een bankje. Een zwarte vrouw zeult met twee koffers en vraagt ons in gebrekking Engels, haast onverstaanbaar, of we even op een van haar koffers willen passen. Ze moet even ergens geld wisselen of iets anders doen. We doen het. Vijf minuten later realiseren we ons dat dit wel eens heel fout kan zijn. Een koffer, een buitenlandse, midden in een station waar duizenden mensen lopen. Op de label van haar koffer zie ik Franse woorden en een Afrikaans land staan. Marlika gaat kijken waar ze blijft, ik wenk alvast agenten die gelijk komen. Ik vertel wat er is gebeurt en op dat moment komt de donkere vrouw weer terug. Ze verteld dat ze haar koffer in een bagagedepot wilde opbergen om strak te gaan winkelen maar ze kan dat alleen met creditcard en die heeft ze niet. De agenten zeggen tegen ons dat ze het overnemen en dat we er goed aan hebben gedaan om ze in te schakelen. We lopen weg naar de binnenstad en nemen ons voor dit nooit meer te doen, je weet het maar nooit in deze tijd.



foto: op het station. Marlika links naast me met roze bloes.