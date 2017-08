GEURIG. Dit is best een beetje vies verhaaltje,maar waar gebeurd. Een vrouw kwam s avonds vermoeid van haar werk,plofte in haar auto ,zuchtte en liet een harde wind. Tegelijkertijd werd er op het autoraam geklopt en zag ze haar cheffin,die riep"Mag ik met jou mee,mijn auto start niet"" Met het schaamrood op de kaken gooide de vrouw de auto deur open. Bij het instappen deinsde de cheffin even terug en ging toen zitten.De sfeer was letterlijk om te snijden,maar ik begijp dat er verder geen nadelige gevolgen waren.

