Cooperatieve Condensfabriek Friesland Toen ik verleden week langs de CCF reed

Was er iets wat nooit sleet

En had ik het even met mijzelf te doen

Toen ik terug dacht aan die tijd van toen

Want daar voelde ik mij happy

Daar voelde ik mij thuis

Want mijn werk aldaar was mijn hobby

En ik bezag het daar als mijn tweede huis

Maar bij solicitatie had ik mij wel voor de leeuwen gegooid

Toen ik mij met branie en veel lef

Mij daar presenteerde als aankomend monteur

En toen na 6 jaar en opgeklommen als hoofdmonteur specialist

Ik voor mijzelf toen had beslist

IK chef werkplaats bij Tonnema in Sneek kon komen

Het ging zeer goed aldaar maar ik kreeg heimwee

En dus weer in de telefoon geklommen

Om bij de CCF terug te komen

En indien ik wilde studeren was dat direct weer klaar

Want men had wat met mij voor ,afwachten maar