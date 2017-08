Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Vroeger ik zat op de lagere school en dan mochten we zaterdags naar het zwembad. we moesten meer dan een half uur lopen, maar dat deden we wel. We moesten mijn zus met het douwn-syndroom mee nemen, maar die liep niet zo hard dus trok ik haar altijd mee. Maar er stonden toen ook altijd bejaarde mensen aan de kant van de weg die ons staande hielden en ja hoor mijn zus kreeg altijd een snoepje en mijn broer, zusje en ik dus niet. Mijn zusje heeft het als erg ervaren, want ze zeiden altijd een snoepje voor de jongste en dat was mijn zusje en ze gaven het altijd aan mijn oudere zus dus. ik heb het nooit zo erg gevonden, maar luste ook wel een snoepje, want thuis kreeg ik dat niet zo vaak, maar als ik het kreeg dan was het een echte verrassing. Waar ik me wel aan ergerde was dat die mensen ons staande hielden, want ik wilde zwemmen. Ik kreeg vaak te horen dat ik liever moest zijn voor mijn zus en haar niet zo mee moest trekken, maar ach zowel zij als ik hebben er niets aan over gehouden.



Door Petra1951 Toegevoegd op 30 aug 2017 om 12:07



Reacties Van leden

Je reactie

Ofsen 30 aug 2017 12:10 Mooie herinneringen Petra. wij gingen elke week zwemmen in het Sportfondsenbad. dat bad bestaat niet meer zagen we enkele jaren geleden. snoep kregen we niet.





Bette 30 aug 2017 12:12 Dat zijn zo van die dingen die je eigenlijk nooit meer vergeet he Petra?

Vaak krijgen ook de kinderen toch wel een beetje voorkeursbehandeling

als ze anders zijn,maar dat is wel te begrijpen .