ZO LEUK. In Raalte was een tentoonstelling over het leven van vroeger. Er was van alles te zien,ook oude merklappen,met heel veel zorg geborduurd. En er van trok wel de bijzondere aandacht; er stond op;""Ik vouw mijn beide handjes en doe mijn oogjes dicht, en bid dan na het amen,of mijn gehaktbal er nog ligt"' Zo vanzelfsprekend was het kennelijk niet in die tijd dat je allemaal een stukje vlees kreeg,dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen.Wel erg leuk.

MOOIE DAG GEWENST. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 01 sep 2017 om 10:26



Corn1948 01 sep 2017 11:16

Ja Bette, een balletje gehakt,gaat er nu ook nog wel in bij mij hoor



Marynote 01 sep 2017 11:45 In Raalte weten ze hoe ze zichzelf kunnen verrijken

In Raalte weten ze hoe ze zichzelf kunnen verrijken