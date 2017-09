Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Schilderij abstraherend 150cm 100cm Hallo allemaal, graag wilde ik jullie een wat ouder schilderij tonen, welke ik nog had liggen. Het schilderij was nog niet af, vandaar dat ik recentelijk opnieuw begonnen ben het af te maken.

Het is een vrij groot schilderij.





De afmetingen zijn: 150cm x 100cm.

Titel: Nieuw Leven.

De zijkanten zijn meegeschilderd.









Door Plainsindians Toegevoegd op 01 sep 2017 om 16:21



Plainsindians toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.