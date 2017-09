Amsterdam nu life op je eigen beeldscherm Wil je weten hoe of de Dam er op dit moment uitziet? Dat kan dankzij de nieuwe webcam op de Dam. Na bijna 4 jaar trouwe dienst vond Amsterdan het tijd om de oude webcam te vervangen door een ultraHD 4K mode. Dat is een Pan Tilt Zoom camera met een veel hogere resolutie.

Dankzij de YouTube koppeling https://www.youtube.nl/c/WebCamNL" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=https://www.youtube.nl/c/WebCamNL&source=gmail&ust=1504420298603000&usg=AFQjCNFDfri8ldqaSZuH8UVa94EGEerFuA">https://www.youtube.nl/c/WebCamNL kan e de live stream overal bekijken in ultraHD 4K beeldkwaliteit op computers, tablets, smartphones en zelfs SmarTV’s 24 uur per dag, 7 dagen per week. Amsterdam-dam | LIVE HD PTZ camera Dam by WebCam.NL

