OPPAS. k Had een dag of 5 op de kat van de buurtjes gepast. Voor mij heel bijzonder want van kind af aan ben ik alleen honden gewend,maar dit was zo,n lief dier,dat wende snel,hij kwam zelfs even op schoot dus. .Nu kwamen ze net een heerlijk wit wijntje brengen met daarbij een doosje bonbons ,dat kon ik niet afslaan. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 02 sep 2017 om 16:06



Reacties Van leden

Briesje 02 sep 2017 16:28

Boven verwachting goede maatjes met de kat geworden Bette, leuk!Bij mij is het precies andersom, ik ben met katten groot gebracht.