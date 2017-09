Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Alles werkt weer , min of meer De pc heeft een nieuwe harde schijf en alles wat we aan back-up hebben staat er weer op. Helaas wel de foto's verloren van de afgelopen juni, juli, aug. De fot's van Haarlem en al de planten en bloemen voor de puzzels. Daar kan ik weer veel terug halen, wat al geplaatst was.





Kan ons dat schelen. Binnenkort weer genoeg materiaal om weer aan puzzels maken te beginnen. Dat proberen we morgen wel uit.









Door Hehety Toegevoegd op 02 sep 2017 om 16:22



Briesje 02 sep 2017 16:32

Gelukkig dat alles weer in orde is met de pc!

Fijn weekend verder.

