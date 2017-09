Gevaarlijk Station Utrecht In shock





Met de NS rijden we op een mooie zaterdag naar Utrecht. Tijdens het koffiedrinken in de stationshal moeten we op een koffer van een Afrikaanse vrouw passen. Ik heb er van de week over verteld. Daarna gaan we op weg naar de grachten. Als we ergens in de hal links af willen slaan, zien we ons zelf op een enorm scherm. Natuurlijk stoppen we om het te fotograferen. Dan zien we opeens op het scherm iets dat we niet voor mogelijk houden. Een man in blauwe broek wordt aangevallen door Variraptors en dat niet alleen, links van hem, we staan verbijsterd doodstil in shock, en kunnen ons van schrik niet verroeren, davert een prehistorische Dinosaurus naderbij. Het beeld trilt gewoon van het stampen van die enorme poten.





De moordlustige Variraptors schrikken en rennen weg. De grote ogen van de Dino kijken ons wellustig en woest aan en wij vrezen dat we als Rotterdamse saté straks het loodje leggen. Om je moeder roepen heeft totaal geen zin want die zijn de vorige eeuw al naar de hemel gegaan en wij vrezen dat wij ze over enkele seconden weer terug zien. Marlika slaat van schrik haar hand voor haar mond en ik kan mijn armen niet meer naar beneden krijgen. Het lijkt wel of ze zegt: ‘Du bist alles was ich habe in der Welt.’ Ik heb niet eens door dat ze het in het Duits doet en stamel: Vluchten kan niet meer. Waarop ze adrem reageert: Ik zou niet weten hoe!. Dan komt van links, voor de lezer rechts in het beeld, een enorme zwarte Dino en snuift aan de vrouw naast ons en negeert ons. Die vrouw zegt met een hoog stemmetje: Het is een Dyuslocosaurus een plantenetende Dino.





We halen opgelucht adem en zien het hele stel Dino’s en raptors of hoe ze ook heten daarna wegrennen. We maken dat we wegkomen. Met bonzend hart gaan we zo snel mogelijk naar de uitgang van Hoog Catharijne. Je bent dus gewaarschuwd als je naar Utrecht gaat, niet op koffers passen en rechts het station verlaten, want links kun je wel eens door prehistorische dieren worden aangevallen.





Utrecht. 21.8.2017