Weer een jaartje ouder.. Gisteren 68 geworden. Had besloten het wat kleiner te houden dit jaar.

Nou ja kleiner... mijn 3 dochters, 3 schoonzonen en 7 kleinkinderen in de leeftijd tussen 12 en 3 jaar. Ik heb uren in de keuken gestaan, om (zoals vroeger toen mijn man nog leefde) een Indische rijsttafel te maken. Ff uitleggen, kort: mijn man was geboren op het eiland Java, ik ben een Brabantse... maar: Conimex en ik komen een heel eind... 3 kg vlees, inclusief (stoof)riblappen, vonden gretig aftrek... zo'n gezellige babbels met groot en klein, ik kan daar intens gelukkig van worden. Daar kan geen duur kado tegenop...

Bon van dochters gekregen van Media Markt , wil graag een portable DAB radiotje kopen.

Modern he...