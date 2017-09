Ex-heks waarschuwt voor de satanische gevaren van yoga Een ex-heks heeft de geestelijke gevaren van yoga ter discussie gesteld. Yoga is een meditatieve oefening waaraan miljoenen mensen over de hele wereld deelnemen. Het wordt gezien als onschuldig. Maar zijn er ook duistere ondertonen aan deze oefening?





“Ik weet dat er een grote controverse is rondom yoga”, zegt Beth Eckert. “Als je naar yoga kijkt, lijkt het een geweldige manier om gezond te worden en lichaam, geest op één lijn te brengen. Mensen houden er absoluut van.” Maar ze waarschuwt christenen voor de occulte elementen van deze oefening.





“Het kanaliseren van energie is een eeuwenoude occulte praktijk. Demonen gebruiken energie als een van de manieren om zich te verplaatsen. Ze gebruiken deze energie verplaatsing om zich van de ene persoon naar de ander te verplaatsen en van object naar object. Het is een vorm van hekserij, geen manier om iemand in contact te brengen met de Geest van God,” schrijft ze. “Zelfs meditatie is een vorm van energie verplaatsing. Zo probeer je je energie te verplaatsen in een bepaalde richting, door een patroon of proces, om daar iets mee te bereiken. Dat is hekserij.”





Als je deze oosterse spirituele praktijken beoefent, sluit je jezelf volgens Beth Eckert aan bij ‘het koninkrijk van de duisternis’. ‘Je nodigt het demonische uit in je wezen en in je leven. Het kan grote schade veroorzaken in je psychische leven en je spirituele wezen.”Bron:cip)