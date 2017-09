Dance dance dance Gisteravond naar dance dance dance gekeken.

Ik vond het voor de eerste uitzending geweldig.Theo maasen heb ik er voor laten vallen.Is me vaak te grof.Maar er waren er bij die nog nooit gedanst hadden .Onderander een man van over de 40.Ze kregen nu al 8ten en negens .

Ik benijd ze.heb ook altijd graag en veel gedanst maar dit bestond toen alleen in Holywood films.hebben jullie ook gekeken .In de pauze heb ik naar de toppers gekeken was ook lekker vrolijk.Kon ondanks het vele kijken toch goed slapen.

Goede week en groetjes Evita75