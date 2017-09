Berichtje Vanmorgen kreeg ik een berichtje van 50 plusser dat ik een nieuw wachtwoord had gekregen omdat ik al zo lang niet had ingelogd en dat klopte wel. Ik ging er over nadenken waarom ik zolang niet op deze site geweest was en ineens wist ik het weer, ik vond alle berichtjes nogal nietszeggend, het leek wel of alles bij iedereen koek en ei was en dat niemand problemen had en alleen maar leuke dingen deed. Misschien is dat de bedoeling van 50 plusser en misschien heb ik niet goed gekeken , maar ik dacht dat je via deze site contact kon krijgen met andere mensen en dat je met elkaar dingen kon bespreken en elkaar eventueel tot steun kon zijn. Maar waarschijnlijk heb ik het niet goed begrepen en moeten we inderdaad meer naar de leuke dingen van het leven kijken.