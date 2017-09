Mystrieuzeaap na tachtig jaar herontdekt in Amazone gebied Als iemand de geheimzinnige aap met de goudkleurige poten zou kunnen ontdekken, dan was het wel Laura Marsh. Zij is directeur van het Global Conservation Institute en een van de toonaangevende experts op het gebied van saki’s, een geslacht van apen uit de Nieuwe Wereld die in het hele Amazonegebied en andere delen van Zuid-Amerika voorkomen en die ook wel ‘vliegende apen’ worden genoemd.





In 2014 identificeerde Marsh vijf nieuwe saki-soorten die vrijwel onvindbaar in het gebied leefden. Eerder deze zomer begon ze aan een expeditie om een andere, nog schuwere sakisoort te vinden: Vanzolini’s kaalgezichtssaki (Pithecia vanzolinii), vernoemd naar de Braziliaanse zoŲloog Paulo Vanzolini.





Deze aap was al tachtig jaar niet meer gespot. Om de ‘ontbrekende aap’ te vinden, begonnen Marsh en een team van wetenschappers, fotografen, milieuexperts en plaatselijke gidsen aan een expeditie van vier maanden door een nauwelijks onderzocht gedeelte van het westelijke Amazonegebied. Ze vertrokken in een kleine woonboot van twee verdiepingen en voeren de rivier de Eiru op, in de buurt van de grens tussen BraziliŽ en Peru.