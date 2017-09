7 jongeren minder gevoelig voor reclame dan volwassenen Een gesponsord programma op tv, een reclameartikel op een website of sluikreclame in de filmpjes van een YouTuber. Er is veel te doen over de be´nvloeding van reclame.





Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat al die reclames misschien wel minder invloed op jongeren hebben dan op volwassenen. Het http://www.marketingfacts.nl/berichten/sponsorvermeldingen-hebben-minder-invloed-op-tieners-dan-op-volwassenen">nieuwe Nederlandse onderzoek liet jongeren tussen de 13 en 17 jaar kijken naar drie programma’s van MTV. EÚn daarvan was gesponsord door een schoenenmerk. EÚn groep kreeg wel te horen dat het om een gesponsorde aflevering ging, het andere deel van de jongeren niet.





Weinig effect





Wat bleek? Jongeren trekken zich weinig aan van de sponsormelding. Ze werden niet positiever of negatiever over het merk dan de jongeren die de melding niet zagen. En ze begrepen goed dat die sponsormelding er was met de bedoeling om iets te verkopen.





Een soortgelijk onderzoek werd eerder gedaan onder volwassenen. Zij gingen negatiever kijken naar het merk als ze de sponsormelding zagen Ún hadden minder goed door dat er reclame werd gemaakt in het gesponsorde programma.





YouTube-regels





Die uitkomsten zijn interessant, omdat er de afgelopen jaren veel te doen is geweest over http://www.sevendays.nl/lifestyle/rapport-veel-youtubers-maken-stiekem-reclame">stiekem reclame maken onder YouTubers. Ook zij prijzen vaak producten aan in hun filmpjes. De YouTubers krijgen betaald omdat te doen, maar dat wordt vaak niet goed aangegeven. Het Commissariaat voor de Media wil daarom dat er regels komen voor het maken van reclame in YouTube-videos. (Bron:7 days)





