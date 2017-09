Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Verrassing!!! Trek ik op mijn werk een kastje open, staat er bij mijn koffiemokje dit schattige pakketje....zó lief!!!









Door Jjacqueline Toegevoegd op 07 sep 2017 om 02:25



Wijajo65 07 sep 2017 07:42 Wat een verrassing , echt lief.

Gr. Coby.





Bette 07 sep 2017 09:25 Zelf gebreide sokjes en wat een leuk pak,een erg leuk cadeautje van je collega s.

Groeten;

Bette.

















Hehety 07 sep 2017 10:05

Wat leuk! Gefeliciteerd.



Pluk 07 sep 2017 10:58 Hier is er weer 1 (of meer) ....

Ergens ben ik telkens stikjaloers op creatieve mensen.



Wat een fantastisch snoeperige cadeautjes Oma ....

Fijne dag!

















Jjacqueline 07 sep 2017 11:23

Ja ik vind het superlief...het is overigens een kaart met die kleertjes , met prachtig echt zelf-gebreide sokjes



Bette 07 sep 2017 11:41

Bette.

Een erg leuk gebaar vind ik.Bette.















Pluk 07 sep 2017 12:21

Heel fijn als er op het werk 'een' klik is,

dat motiveert enorm

PS: ik snap je blijdschap helemaal en waarschijnlijk

daardoor een veel voorkomend tiepvautje in de titel

haha ...

Geef mij zulke collega's ....Heel fijn als er op het werk 'een' klik is,dat motiveert enormPS: ik snap je blijdschap helemaal en waarschijnlijkdaardoor een veel voorkomend tiepvautje in de titelhaha ...



Petra1951 07 sep 2017 12:46 Gefeliciteerd en wat een verrassing zeg. Gr Petra

















Jjacqueline 07 sep 2017 12:47 kreeg net van hehety een pb....Je kunt er beter verrassing van maken. Is wel prettiger voor je aankomende kleinkind.

Heb een fijne dag. ...en ik snapte er niets van!! wat blijkt....na uitleg...ik had het zelf niet gezien...ik schrijf hierboven verassing...en dat is een typefout natuurlijk ik bedoelde het als een onverwachte leuk presentje...en niet zoals het er nu staat verassing..."in as doen overgaan" ...dank je wel hehety voor jouw oplettendheid!!Ik ga het veranderen in verRassing

kreeg net van hehety een pb.......en ik snapte er niets van!!wat blijkt....na uitleg...ik had het zelf niet gezien...ik schrijf hierboven verassing...en dat is een typefout natuurlijkik bedoelde het als een onverwachte leuk presentje...en niet zoals het er nu staat verassing..."...dank je wel hehety voor jouw oplettendheid!!Ik ga het veranderen in verRassing



Jjacqueline 07 sep 2017 12:55 Pluk, ik zie nu dat het jou ook al was opgevallen...joh, het was gewoon laat , en ik was moe

Pluk, ik zie nu dat het jou ook al was opgevallen...joh, het was gewoon laat , en ik was moe















Pluk 07 sep 2017 17:40

en doet natuurlijk niets af aan al het leuks, snoezigs, wonderlijks, liefs,

schattigs en hartelijks dat je dezer dagen overkomt ....

Fijne avond.

Geeft nix hoor Jacqueline. Dat extra Rrrrrrretje is gewoon voor de bühneen doet natuurlijk niets af aan al het leuks, snoezigs, wonderlijks, liefs,schattigs en hartelijks dat je dezer dagen overkomt ....Fijne avond.