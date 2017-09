De Mantelbavianen in Wildlands die spreken voor zich...je zou er een soap van kunnen maken...Apen van de oude Wereld, en beroemd om zijn mooie mantel. én om zijn rode achterwerk!.





Hoe roder de billen van een vrouwtje, hoe aantrekkelijker de mannen haar vinden. De mannetjes zijn makkelijk te herkennen aan hun zilveren haren.





Aan deze harenbos kun je ook zien hoe oud de mannetjes zijn. Een baviaan met een flinke bos haar is jonger dan een aap met minder haren.





Daarnaast gebruiken bavianen de lange grijze haren uit hun vacht om hun tanden mee te flossen.





Dat flossen is maar goed ook: planten, fruit, insecten of stukjes vlees… mantelbavianen eten alles





Ik vind het gewoon leuk om ze een tijdje te bekijken. er gebeurt altijd wel wat in zo'n groep...zelfs als afgelopen maandag, toen het prachtig mooi weer was, en de stemming vrij rustig in de groepen..op een paar drukke pubers na...ze waren overduidelijk aan het genioeten van het zonnetje