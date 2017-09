Vreemd vroeg donker :Weet niet of dat bij jullie ook is maar het is pas September en nu heb ik al om kwart over acht een lamp aan .Vind het wel erg vroeg.Binnen is het 21 graden.Ik kan me niet herrinneren dat dat altijd zo vroeg was.

Vind het niet leuk .

Zit savonds graag op mijn balkon Met een lampje kan het nog wel Maar het is net herfst. Al vallen de bladeren nog niet van de bomen.

NOu ja met een lichtje is het ook wel gezellig.Fijne dagen.herfst kleren morgen nakijken .Wel vroeg maar dan is het maar gebeurd.