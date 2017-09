Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





HEEL BELANGRIJK.... Een jonge vrouw gaat met de trein naar Amsterdam om daar te winkelen en gaat in de middag terug. Helaas.let ze niet goed op en valt van de trap languit op het perron.. Ze breekt haar elleboog ,kneust de andere,heeft pijn,maar kijkt dan naar haar handen en zegt""O,gelukkig,mijn (kunst)nagels zijn nog heel""



Door Bette Toegevoegd op 08 sep 2017 om 09:13



Reacties Van leden

Hehety 08 sep 2017 09:16

Ik wens je een fijne dag toe en denk aan je nagels

Ik wens je een fijne dag toe en denk aan je nagels



Bette 08 sep 2017 09:19

Ook een mooie dag gewenst,binnen is het nu gezellig.

Ha ha,ik hoef maar mijn nagels te KIJKEN of ze breken al af Hehety.Ook een mooie dag gewenst,binnen is het nu gezellig.