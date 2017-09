Eigen bijdrage verder omhoog Directeuren van onze verziekte zorgstaat

Droom maar lekker in je veel te dure huis

Nu uw salaris voor de zieke mens gaat

Is het ziek zijn voor de mens een dubbel kruis

Sinds jullie aan de macht zijn, directeuren

Leven zieken mensen nu soms in een hel

Heb je geen geld dan sluiten alle deuren

Komen zieken en de zwakken in de knel





Denk maar niet aan al die zieke mensen

Voor wie eigen bijdragen niet te betalen is

Denk maar fijn aan al je eigen wensen

Al is het in de samenleving nu goed mis





Denk maar niet aan al die mensen die verrekken

Nu verstoken van noodzakelijke hulp

Blijf je eigen bankrekening maar spekken

En verstop je in je duur bekleedde schulp

Blijf maar dromen dat het allemaal wel meevalt

En iedereen meebetaald aan jouw veel te hoge loon

Maar weet dat het systeem eens uit elkaar knalt

En wat je rest is onze smaad en hoon





Oude mensen hulpeloos in tehuizen

Liggen uren zo maar in hun eigen stront

Terwijl jullie geld weg blijven sluizen

Is er geen personeel meer voor een schone kont

Schrik maar niet te erg wanneer je in je dromen

Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan

Die niet bij de specialisten kunnen komen

Want eigen bijdragen kwam hen te duur te staan





En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten

Dat er mensen zijn die sterven door gebrek aan zorg

Die het vertrouwde ziekenfonds niet zijn vergeten

Want die stond echt voor die zieke mensen borg





Droom maar niet van al die zieke mensen

Droom maar fijn van bonus en van macht

Denk maar niet aan hun gezondheidswensen

Meneer de directeur, slaap zacht





Annette





( parodie op meneer de president van Boudewijn de Groot)