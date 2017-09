USA Ik vertrek binnenkort naar mijn broer in Amerika voor zijn 80e verjaardag. Aansluitend reis ik met de Amtrak van Chicago naar New York daar blijf ik 1 week. Ik reis alleen. Heeft iemand tips voor me wat ik onderweg moet doen of laten? Weet iemand iets meer over de aanleg van dijken door nederlanders op Manhattan en New Yersey Hoboken? Ik zou daar graag een kijkje nemen.