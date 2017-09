Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Noorderlicht Als je het op kunt brengen om achter de t.v. vandaan te komen,





vanavond is noorderlicht te zien in Nederland.





Niet alleen daar, natuurlijk.....tot in noord-Spanje en Portugal ook.





Het KAN later op de avond wat minder bewolkt worden,





maar prik me er niet op vast.





Als er niks te zien is, zit ik lekker toch te ver weg om slaag te krijgen,





en tegen de tijd dat je hier bent ben je alweer vergeten waarom dat was.











Probeer, ga een paar keer vanaaf naar buiten, blijf wat langer op,





haal je morgen de slaap maar weer in.





Zoek een ruime plek waar de horizon te zien is, en liefst weinig licht.











Succes









Door Ron-de-Noor Toegevoegd op 08 sep 2017 om 20:08



Redone 08 sep 2017 20:24

Ja het is heel bijzonder he zag ik op de tv, ik zou het graag willen zien, maar het hoost van de regen en is zwaar bewolkt. de verwachtingen zijn niet veel beter!!



Ron-de-Noor 08 sep 2017 20:46

Tussen 00:00 en 03:00 zou het wat minder bewolkt zijn kunnen.

We gaan een plekje opzoeken en blijven daar maar een poosje.



We hebben een oude camper, dus alles aan boord

Hier ook bewolkt en nog veel te licht.Tussen 00:00 en 03:00 zou het wat minder bewolkt zijn kunnen.We gaan een plekje opzoeken en blijven daar maar een poosje.We hebben een oude camper, dus alles aan boord















Redone 08 sep 2017 21:22

Geniet er van, ben een beetje gezond jaloers!!